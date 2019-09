Nuovo record per export in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 SET - Nel secondo trimestre del 2019 le imprese altoatesine hanno esportato merci e prodotti per 1,3 miliardi di euro: si tratta del valore più alto in assoluto mai registrato dall'export locale con un aumento del 6,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il presidente di Assoimprenditori Alto Adige, Federico Giudiceandrea, sottolinea in una nota come a trainare il commercio estero altoatesino siano stati soprattutto i prodotti dell'industria hi-tech: secondo i dati dell'Istituto di statistica provinciale Astat, i settori più rilevanti per l'export sono stati infatti "macchinari e apparecchi", "alimentari", "mezzi di trasporto" e "metalli".

"Questi dati confermano che le nostre imprese sono fortemente innovative e con i loro prodotti di alta qualità riescono a competere sui mercati di tutto il mondo", dice Giudiceandrea.