Miriam fa 18 anni, è nata l'11 settembre

(ANSA) - BOLZANO, 11 SET - Miriam Zuliani è nata a Bolzano l'11 settembre del 2001, poche ore prima dell'attentato che ha cambiato la storia. Oggi compie 18 anni. Nel corso del tempo ha dovuto imparare a conciliare la gioia del compleanno con la tristezza di un anniversario che tutto il mondo non dimentica.

Ma ancora prima i suoi genitori, quell'11 settembre di 18 anni fa, hanno dovuto far convivere l'emozione della nascita della loro bambina con lo spaesamento e la paura che le immagini di New York creavano in tutto il mondo. "Ogni volta che qualcuno mi chiede il giorno in cui sono nata poi ho un'espressione abbastanza sorpresa. Spesso i miei genitori mi raccontano del giorno della mia nascita", racconta all'ANSA Miriam. "Io sono nata un mese e mezzo prima del dovuto, alle 6.45. L'attentato è avvenuto nel pomeriggio ed i miei genitori lo hanno saputo un po' dopo, visto che si trovavamo in ospedale. Questo li ha obbligati a dover conciliare la gioia per la mia nascita con la tragedia per l'attentato", racconta Miriam.