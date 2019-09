Welfare: nuova piattaforma online per domanda e offerta

(ANSA) - TRENTO, 10 SET - Presentato oggi a Trento, in occasione del convegno "Welfare in cooperazione", un progetto ideato dalla Federazione trentina della cooperazione che prevede una piattaforma per mettere in rete domanda e offerta di welfare in Trentino.

Si tratta - è stato detto - di una piazza virtuale, dove le persone che vivono in Trentino possono interagire, partecipare, cercare ed offrire beni e servizi, trovando risposte a tutela e promozione del proprio benessere e della qualità della vita. Il progetto coinvolge le cooperative di tutti i settori, ma anche associazioni, sindacati, imprese, organizzazioni di settore, istituzioni e, più in generale, tutte le realtà del territorio che possono contribuire alla costruzione di un sistema innovativo in grado di rispondere alle diverse esigenze dei cittadini. La piattaforma sarà online a inizio 2020.