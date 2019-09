Vaia, 47 milioni di danni in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 10 SET - La stima per i danni subiti dai privati durante la tempesta Vaia è attorno ai 22 milioni e 790.000 euro. Per i boschi, invece, i danni stimati (viabilità forestale, infrastrutture, piazzali e monitoraggi fitosanitari) ammontano a 25 milioni di euro. Si tratta, appunto, di una stima, "soprattutto perché non sappiamo ancora come Vaia abbia cambiato l'assetto del territorio", ha dichiarato il dirigente delle Grandi opere e ricostruzione della Provincia, Raffaele De Col, nel corso di una conferenza stampa in Consiglio provinciale a Trento. I piani di intervento per la somma urgenza superano gli 80 milioni di euro, mentre quelli destinati alla prevenzione sono 86. Per ciò che riguarda i finanziamenti, su una cifra complessiva di 360 milioni, 230 vengono dalle casse statali e 15 dall'Unione europea. Per Dimaro, ha ricordato De Col, si è elaborato un piano per la sistemazione del rio Rotian che avrà un costo di 15 milioni di euro.