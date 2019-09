Trento, nuovo parcheggio a rotatoria via Fersina

(ANSA) - TRENTO, 10 SET - Un parcheggio con 147 posti auto verrà realizzato in via Fersina, a Trento, all'altezza della nuova grande rotatoria.

Il progetto del Comune prevede un impianto di illuminazione, un sistema di videosorveglianza e di arredo a verde. Gli accessi in entrata ed uscita, sul lato nord dell'area, sono stati studiati in modo tale da poter essere regolati da stanghe comandate elettricamente.

I lavori - informa il Comune - inizieranno nell'autunno 2020 e dureranno cinque mesi. Il costo totale è di 670.000 euro.

Il progetto preliminare è stato redatto al Servizio opere di urbanizzazione primaria - Ufficio Opere stradali.