Ruba chiavi e svaligia stanze d'albergo

(ANSA) - BOLZANO, 9 SET - Un cittadino polacco di 33 anni è stato arrestato per furto dai carabinieri. Dopo essersi impossessato delle chiavi alla reception di una struttura ricettiva di Prato allo Stelvio si era garantito l'accesso alle stanze. In questo modo, rapidamente e senza mettere nulla a soqquadro, il ladro poteva rubare denaro e oggetti di valore lasciati incustoditi. Poi, dopo aver riposto le chiavi alla reception, il ladro faceva perdere le proprie tracce. Ad incastrarlo, però, sono stati i carabinieri, dopo alcune denunce di furto di turisti stranieri e di persone del luogo.

La tecnica ha fruttato al ladro un bottino complessivo di alcune migliaia di euro, mentre in almeno tre casi accertati l'uomo è stato sorpreso prima che potesse commettere il reato, dandosi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce.

Individuato in un appartamento di Bolzano, è stato arrestato dai militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale e portato in carcere.