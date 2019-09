Carabinieri: nuovo comandante provinciale a Trento

(ANSA) - TRENTO, 9 SET - E' arrivato a Trento il nuovo comandante provinciale dei carabinieri. Si tratta del colonnello Simone Salotti, proveniente dal comando provinciale di Benevento. Questa mattina è stato ricevuto dal commissario del governo di Trento, Sandro Lombardi.

L'incontro è stata l'occasione per una prima analisi dello stato dell'ordine e della sicurezza pubblica in Trentino e delle strategie di prevenzione e contrasto del crimine, già da tempo avviate grazie alla consolidata collaborazione dell'Arma dei carabinieri e delle altre forze di polizia. Il prefetto Lombardi ha poi ribadito l'importanza che "l'Arma riveste in un territorio come quello trentino in cui le stazioni dei carabinieri dislocate in tutte le valli rappresentano per i cittadini un indispensabile punto di riferimento e di garanzia".