Doping: Schwazer, in attesa di novità

(ANSA) - BOLZANO, 7 SET - Nel giorno del suo matrimonio, Alex Schwazer aspetta con fiducia novità sull'inchiesta che riguarda la sua annosa vicenda doping. Un'anticipazione dei risultati della perizia del Ris di Parma sul campione di urine, dalle quali risultava la positività del marciatore, pubblicata da Tuttosport farebbe emergere che le provette sarebbero state manomesse. E quindi Schwazer sarebbe innocente.

Uno spiraglio che arriva proprio in occasione delle nozze celebrate oggi a Vipiteno tra l'olimpionico e Kathrin Freund.

Interpellato dalla Rai a margine della cerimonia, l'avvocato Gerhard Brandstätter, legale del marciatore, conferma: "Il Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri ha riscontrato nelle urine delle discordanze non compatibili con la fisiologia dell'atleta".

Giovedì prossimo, in Tribunale a Bolzano, ci sarà la presentazione ufficiale della perizia del Ris di Parma.