Visite online a Castel Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 5 SET - Da oggi, Giornata dell'autonomia, è online il tour virtuale della 'Torre della memoria', il percorso sulla storia altoatesina del XX secolo ospitato nel mastio di Castel Tirolo.

Da oggi, quindi, la Torre si può visitare anche comodamente seduti da casa grazie al nuovo tour virtuale "360° - Torre della memoria", cui si accede dal sito web del museo www.casteltirolo.it. Il 'clic' definitivo per la sua messa online lo ha digitato il presidente della Provincia e assessore ai musei, Arno Kompatscher, in occasione della Giornata dell'autonomia 2019.

Obiettivo del tour virtuale è diffondere i contenuti, in particolare i testi, della mostra con intenti prevalentemente didattici. È pensato quindi soprattutto per classi scolastiche e i loro insegnanti, ma utilizzabile ovviamente da tutti gli interessati, che affronteranno un viaggio nella storia del 900 in Alto Adige attraverso nove biografie immaginarie, ma che rimandano a fatti storici verificati.