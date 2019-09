Fugatti, governo M5s-Pd difenda le autonomie

(ANSA) - TRENTO, 5 SET - "Il Governo Lega-5stelle si era impegnato a difendere le autonomie come la nostra e a promuovere le richieste di altri territori. Ora staremo a vedere, anche se rileviamo come la prima azione del Governo 5stelle-Pd è impugnare una legge di un'autonomia speciale come il Friuli Venezia Giulia".

Così il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, a margine della cerimonia per la Festa dell'autonomia, a Trento.