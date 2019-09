'Grande Prosa' e 'Altre tendenze' a Trento e Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 3 SET - Alessandro Haber, Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Sergio Rubini, Luigi Lo Cascio, Elio De Capitani e Natalino Balasso. Questi alcuni dei protagonisti della stagione 'Grande Prosa' 2019-2020 curata dal Centro servizi culturali S. Chiara di Trento.

"Una nuova stagione - ha detto il direttore del Centro S.

Chiara, Francesco Nardelli - che sarà improntata sulla qualità e varietà dell'offerta, per un teatro specchio della contemporaneità".

Oltre alla 'Grande Prosa' (al Teatro Sociale e al Teatro Cuminetti di Trento) ci sarà la rassegna 'Altre tendenze' (al Sociale di Trento e all'auditorium Melotti di Rovereto).

Il compito di aprire e chiudere la rassegna spetterà a due progetti territoriali che vedranno coinvolti l'attore Andrea Castelli (in chiusura di Stagione, al Teatro Cuminetti) e la compagnia trentina OHT | Office for a Human Theatre, impegnata con un progetto dedicato alla tragedia che nel 1985 colpì la val di Stava.