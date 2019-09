Triathlon, sabato decimo Montigglman

(ANSA) - BOLZANO, 2 SET - Sabato 7 settembre, alle ore 14, prenderà il via al lago piccolo di Monticolo la decima edizione del triathlon Montigglman. Per chi sogna l'Ironman alle Hawaii, può fare prime esperienze di triathlon con la gara supersprint a Monticolo. Anche "Montigglman" offre stupende sensazioni, come il paesaggio di Monticolo, il percorso ed i numerosi partecipanti. Montigglman offre la possibilità a tutti gli interessati di partecipare e misurarsi in un triathlon come partecipante singolo o staffetta. Le distanze sono: 400 metri di nuoto, 10.000 metri in mountainbike e 2500 metri di corsa.

In occasione del decimo anniversario il Laeuferclub Bozen, l'organizzatore della gara, ha individuato un nuovo percorso di mountainbike. Chi porta a termine il Montigglman riceverà un'apposita medaglia. "L'importante è partecipare e finire la gara, provate ed iscrivetevi", dice Andrea Vecchiato, presidente sezione triathlon. La manifestazione va parte delle gare Fitri.