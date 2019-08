Rogora campionessa del mondo in boulder

(ANSA) - ARCO (TRENTO), 31 AGO - Ai campionati mondiali giovanili di Arco, la climber romana Laura Rogora si è laureata campionessa del mondo junior boulder. Un successo straordinario che si aggiunge al titolo lead, conquistato sempre al climbing stadium trentino, e al titolo di combinata che somma le specialità lead, speed e boulder, lo stesso format delle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, dove l'arrampicata entrerà per la prima volta nel lotto delle discipline sportive.

L'azzurra Camilla Moroni ha invece centrato il quinto posto.

Nelle altre categorie vittorie per la francese Luce Douady (Youth A boulder), per la statunitense Callie Close e per l'ucraino Hryhorii Ilchyshyn (Youth B speed), con il russo Sergey Rukin a conquistare l'oro speed tra gli junior.

Prossimo appuntamento i Campionati Europei Giovanili boulder a Bressanone dal 19 al 22 settembre. Stasera Rock Master Duel.