Incidenti: scontro mortale in Val D'Ega

(ANSA) - BOLZANO, 31 AGO - Un altoatesino di Nova Levante, il consigliere comunale Valentin Wiedenhofer di 75 anni, è morto ieri sera verso le 21 a seguito di incidente stradale.

L'uomo che viaggiava con un Volkswagen Passat si è scontrato frontalmente sulla statale della Val d'Ega a Ponte Nova con una Porsche Cayenne che viaggiava in senso contrario. A seguito del violento impatto l'uomo ha perso la vita, mentre il conducente del Porsche di Nova Ponente se l'è cavata con ferite di media entità.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimare l'uomo da parte dei soccorritori della Croce bianca. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco della zona ed i carabinieri. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.