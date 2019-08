Teatro comunale Bolzano compie 20 anni

(ANSA) - BOLZANO, 30 AGO - Il 9 settembre, a vent'anni esatti di distanza dall'inaugurazione, il Teatro di Bolzano sarà aperto al pubblico per una giornata di eventi affidata al regista bolzanino Andrea Bernard. Dalle ore 15 alle ore 23 quasi ogni spazio del Teatro si trasformerà in un palco. Per l'occasione la Fondazione Teatro Comunale e Auditorium, in collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano, le Vereinigte Bühnen Bozen e la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, invita la cittadinanza a una giornata ricca di eventi a ingresso libero. Dalle ore 18 inizieranno gli spettacoli, con il concerto dell'orchestra Haydn. Sarà inoltre possibile scoprire il dietro le quinte e assistere alle prove dello spettacolo 'Die Affäre Rue de Lourcine'. Open Theatre, come è stata chiamata l'iniziativa, è anche caratterizzato dalla presenza di tavole rotonde che vedono raccontare e interagire tra loro alcuni protagonisti della storia del Teatro Comunale.