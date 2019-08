Svp a Conte, ci asterremo

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - "Abbiamo illustrato la nostra posizione al presidente Conte che sarà di astensione a causa delle esperienze negative di questo anno e mezzo nei contatti, pochi, tra la provincia di Bolzano e i ministri del M5s".

Contatti giudicati non positivi nei settori della sanità, dell'ambiente e delle opere pubbliche. L'ha detto Philipp Achammer, segretario della Svp del gruppo 'Per le autonomie', dopo le consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte a Montecitorio. "Non sono arrivati risultati che ci attendevamo, per questo non voteremo la fiducia e ci asterremo - ha aggiunto - Conte ci ha detto di voler far da garante per le autonomie speciali e quindi valuteremo atto per atto. Se la situazione migliorerà, valuteremo".