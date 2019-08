Ariane, la Greta italiana che ha piantato 200 alberi

(ANSA) - BOLZANO, 30 AGO - Dai tempi delle elementari la bolzanina 18enne Ariane Benedikter è un'ambientalista convinta.

All'età di nove anni, durante la scuola, conobbe, infatti, l'iniziativa Plant for the Planet, contro gli effetti del cambiamento climatico. Ariane, che ha fatto la sua parte piantando già 200 alberi, ora visita le scuole per sensibilizzare le giovani generazioni alla tutela dell'ambiente.

Per il suo impegno, lo scorso marzo, è stata insignita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Alfiere d'Italia.

Ariane è stata rappresentante dell'Italia, membro permanente, e poi vicepresidente dell'Organizzazione non governativa "Plant for the planet". Ha tenuto conferenze, pubblicato saggi e organizzato corsi di formazione sui temi relativi alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile. Ha vinto inoltre due concorsi internazionali di poesia a Francoforte sulla tematica ambientale.