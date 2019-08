Appalti, in Trentino procedure senza ricorrere all'Apac

(ANSA) - TRENTO, 30 AGO - Più autonomia alle amministrazioni territoriali trentine nella gestione degli appalti. Lo ha deciso in pre adozione la Giunta provinciale di Trento, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, stabilendo che l'iniziativa che prevede la qualificazione di queste realtà sarà sottoposta al parere del Consiglio delle autonomie locali.

"Lo snellimento delle procedure è fondamentale per assicurare a Comuni, Comunità di Valle, enti strumentali della Provincia e amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di rispondere in tempi rapidi ai bisogni che emergono nei territori", ha detto Fugatti. Nello specifico, si tratta di una novità che consente alle amministrazioni del territorio provinciale di condurre autonomamente le procedure di gara senza dover obbligatoriamente ricorrere all'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti.

Apac resterà comunque a disposizione delle amministrazioni che non ritengano opportuno svolgere le procedure di gara in autonomia.