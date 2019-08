Tartarughe palustri, obbligo di denuncia o consegna

(ANSA) - TRENTO, 29 AGO - Tutti i Comuni trentini stanno provvedendo in questi giorni ad informare la popolazione sull'obbligo di denunciare entro il 31 agosto il possesso di tartarughe palustri americane, oppure di consegnarle al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia autonoma di Trento. E' fatto divieto di rilasciarle in natura.

La tartaruga palustre americana, qualora abbandoni l'ambiente domestico e si ritrovi in natura - osservano gli esperti - può causare gravi danni alla biodiversità. Dovendo procurarsi autonomamente il cibo, diventa vorace predatore di anfibi, pesci, insetti e uova, incidendo pesantemente sulla vita delle specie locali.

Le consegne si possono effettuare, ogni lunedì dalle 9 alle 14, a Trento in via Guardini 75, su appuntamento (0461 497885).