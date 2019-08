Scuola: lunedì riaprono le materne trentine

(ANSA) - TRENTO, 29 AGO - Sono 14.020 i bambini iscritti alle scuole dell'infanzia del Trentino che lunedì 2 settembre inizieranno l'anno scolastico 2019-2020.

Martedì 3 settembre 2019, l'assessore all'istruzione Mirko Bisesti inaugurerà simbolicamente il nuovo anno da tre scuole: Madonna Bianca di Trento, Lizzanella e Nomi.

8.729 bambini frequenteranno le scuole equiparate e 5.291 le scuole provinciali. Le iscrizioni rispetto lo scorso anno evidenziano una flessione del 2,83%. In linea con lo scorso anno, sono circa 500 le preiscrizioni presentate dalle famiglie per l'ingresso anticipato a gennaio 2020 dei bambini nati nei mesi di febbraio e marzo 2017. I bambini stranieri sono 2.021, pari al 14,4% sul totale degli iscritti.

Le scuole distribuite sull'intero territorio provinciale sono 266: 112 provinciali e 154 equiparate. Il costo del programma annuale delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, per l'anno 2019-2020, ammonta a 87,9 milioni di euro.