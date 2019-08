Ritrovata statua Madonna rubata da scuola materna Trento

(ANSA) - TRENTO, 28 AGO - La polizia locale di Trento ha ritrovato la statua della Madonna rubata tre anni fa dal giardino della scuola dell'infanzia Tambosi, in via Francesco Ferruccio.

La statua, alta poco meno di un metro, che ignoti avevano prelevato dal cortile interno della materna nell'agosto del 2016 e il cui furto era stato denunciato ai carabinieri, è stata trovata abbandonata all'aperto, in buono stato, nella zona di Gabbiolo, sulla collina di Trento. La statua è stata quindi restituita alla scuola dell'infanzia dai vigili urbani.