Le competenze dell'ateneo di Trento in un unico portale web

(ANSA) - TRENTO, 28 AGO - Una piattaforma online per rendere pubbliche e facilmente accessibili le competenze dei docenti e dei ricercatori dell'Università di Trento, favorendo lo scambio culturale e la ricerca di personale altamente qualificato.

Il progetto, denominato 'UniTrento Digital University' e lanciato in occasione dell'imminente apertura del nuovo anno accademico, è il frutto di quattro anni di lavoro da parte di circa 120 tra ricercatori e personale dell'ateneo locale. Lo strumento, primo nel suo genere a livello nazionale, unisce sette banche dati e oltre 3.000 voci relative a 1.500 esperti.

"Attraverso questa piattaforma, accorciamo le distanze tra l'ateneo e la cittadinanza, migliorando la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni. Uno strumento, in ultima analisi, utile a mettere a disposizione della società il sapere delle persone che lavorano all'università", ha spiegato il coordinatore del progetto Vincenzo Maltese.