Welfare anziani e Spazio argento alla festa Spi-Cgil

(ANSA) - TRENTO, 26 AGO - Il prossimo 29 agosto avrà luogo a Caldes, in val di Sole, la festa annuale di tesseramento del sindacato Spi-Cgil del Trentino. L'iniziativa, ha detto il segretario Ruggero Purin, sarà l'occasione per affrontare alcuni temi di attualità che interessano gli anziani del territorio, tra cui la riforma del "welfare" per gli anziani e l'invecchiamento attivo. All'evento collaborano anche i volontari di Auser del Trentino.

"Bisogna ripensare radicalmente al problema degli anziani, effettuando scelte coraggiose come quelle inserite nella riforma Spazio argento, che questa Giunta provinciale ha bloccato. Non possiamo creare contrapposizioni generazionali perché non si vuole affrontare i processi", ha sottolineato Purin. Alla festa parteciperanno anche Stefano Landini, della segreteria generale dello Spi-Cgil, e il segretario della Cgil del Trentino Franco Ianeselli.

La Spi-Cgil del Trentino rappresenta oltre 13.000 pensionati, mentre Auser locale conta circa 145 soci.