Finta vendita di auto usate sul web, denunciata una coppia

(ANSA) - TRENTO, 24 AGO - I carabinieri hanno scoperto una truffa di auto usate compiuta ad danni di un uomo di Mezzolombardo e hanno denunciato due persone.

Secondo l'accusa i due, un uomo e una donna di 73 e 28 anni, di origine rumena, hanno convinto la vittima del raggiro ad acquistare un'auto tramite un sito web ad un prezzo di circa 4.000 euro. Il pagamento è stato eseguito in anticipo ma il mezzo non è mai stato consegnato. Si trattava - hanno accertato i carabinieri - di una vendita fittizia, per cui i due falsi venditori dovranno rispondere del reato di truffa in concorso.