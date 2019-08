Console austriaco Spadinger saluta Kompatscher

(ANSA) - BOLZANO, 24 AGO - Il console generale austriaco a Milano, Wolfgang Spadinger, ha preso commiato dal presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, nel corso di una visita a Palazzo Widmann. Le funzioni di nuovo console generale a Milano come successore di Spadinger saranno assunte da Clemens Mantel.

"Con Spadinger la Giunta provinciale dell'Alto Adige ha sempre avuto una persona di contatto disponibile e affidabile per quanto riguarda i collegamenti e il flusso di informazioni da e per Vienna. Spadinger ha anche visitato spesso la nostra provincia, conosceva bene i nostri interessi ed è stato in grado di sviluppare efficacemente e con competenza i contatti tra Bolzano, Vienna e Innsbruck", ha detto Kompatscher.