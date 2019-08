A22: code fra il Brennero e Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 24 AGO - Nuova giornata di traffico da bollino nero lungo l'Autostrada del Brennero, soprattutto in direzione sud.

Dalla prima mattina la centrale operativa dell'A22 segnala code dal valico del Brennero a Vipiteno e rallentamenti con code tra i caselli di Bressanone e Rovereto nord, in direzione Modena. Sempre in direzione sud, code tra Carpi e l'allacciamento all'A1. In direzione nord traffico rallentato tra Verona Nord e Egna-Ora e traffico intenso tra i caselli di Chiusa-Valgardena e Bressanone.