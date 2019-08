Nuovi spazi al Bic di Pergine Valsugana

(ANSA) - TRENTO, 23 AGO - C'è aria di rinnovamento al Business innovation centre che si affaccia su viale Dante, in prossimità del centro di Pergine Valsugana. Nei prossimi mesi il piano terra dell'edificio d'ingresso sarà oggetto di lavori per il riassetto degli spazi esistenti e la realizzazione di nuovi uffici, una sala polifunzionale e un magazzino. L'obiettivo è quello di soddisfare le richieste di nuove aziende pronte ad entrare nel Bic e di ricavare spazi comuni fondamentali per alimentare l'ecosistema di un incubatore d'impresa. Ad oggi il Bic di Pergine Valsugana, uno dei sei gestiti sul territorio provinciale da Trentino Sviluppo, ospita 11 imprese per un totale di oltre 80 addetti impiegati negli spazi di viale Dante ed un giro d'affari complessivo di circa 57 milioni di euro.

I lavori partiranno il prossimo 9 settembre e si concluderanno a fine febbraio 2020 con un investimento pari a 365.000 euro.