Trovate morte 180 pecore sopra Spiazzo Rendena

(ANSA) - TRENTO, 22 AGO - Sarà l'autopsia condotta dai tecnici dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie a chiarire cosa abbia causato la morte di 180 pecore nei pascoli di Borzago, sopra Spiazzo Rendena. Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Trentino', si tratta di quasi un terzo dei 600 ovini che, secondo i documenti, sarebbero arrivati il 6 luglio in Trentino dal modenese.

Il meccanismo applicato in questo caso - spiega il quotidiano - è quello del "prestito" di un gregge per il pascolo così da mantenere i contributi assegnati dalla politica agricola comunitaria europea e dal Piano di sviluppo rurale provinciale.