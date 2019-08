Consumatori altoatesini, migliorano aspettative finanziarie

(ANSA) - BOLZANO, 22 AGO - A luglio l'indice Ire del clima di fiducia dei consumatori altoatesini si è attestato a -11,6 punti, lo stesso livello registrato in occasione della precedente rilevazione in aprile. Le aspettative degli altoatesini riguardo all'evoluzione della propria situazione finanziaria sono leggermente migliorate, mentre permangono modeste le previsioni di acquisto di beni durevoli. I consumatori ritengono che la situazione dell'economia locale rimarrà stabile nei prossimi mesi e che la disoccupazione continuerà a diminuire.

Ad un peggioramento delle previsioni di spesa per l'acquisto di beni durevoli - informa la Camera di commercio di Bolzano - si contrappone il miglioramento delle aspettative delle famiglie rispetto alla propria situazione economica. Queste ultime sono alimentate anche dalla fiducia riguardo al positivo sviluppo del mercato del lavoro e dell'economia locale. Le valutazioni dei consumatori altoatesini su questi due aspetti rimangono più ottimistiche rispetto alla media italiana ed europea.