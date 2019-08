'Monte Bondone Green Festival' fra natura e arte

(ANSA) - TRENTO, 21 AGO - Si terrà sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, in località Viote del Bondone, la prima edizione del 'Monte Bondone Green Festival', una due giorni fra natura ed arte con musica live.

Previste escursioni, esperienze emozionali e visive, laboratori, gastronomia, tutto in soluzione 'green', come la prima esperienza di un concerto silenzioso che il pubblico (massimo 500 persone) potrà ascoltare in cuffia, oppure il live acustico e a basso consumo nelle vecchie caserme delle Viote.

Eventi mirati che condurranno il pubblico verso un'esperienza multisensoriale, hanno detto oggi gli organizzatori presentando l'iniziativa. La manifestazione è organizzata da Intersuoni srl - Bmumusic.