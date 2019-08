Anterselva 2020, i trofei li producono gli artigiani locali

(ANSA) - BOLZANO, 21 AGO - Per i Campionati del Mondo di biathlon "Anterselva 2020" si cercano menti creative. Le ditte artigiane locali - informa una nota di Confartigianato Alto Adige - hanno perciò l'opportunità di partecipare ad un concorso d'idee per il design e la produzione delle coppe che verranno assegnate nel corso della manifestazione. "Siamo riusciti a collegare i due ambiti ed a garantire un valore aggiunto tanto agli sportivi quanto agli operatori economici", commenta il presidente di lvh.apa, Martin Haller.

Nello specifico gli artigiani dovranno proporre nuove idee per i trofei e per il merchandising. Al concorso possono partecipare tutte le ditte artigiane con sede in Alto Adige. La competizione è online sulla piattaforma www.openinnovation-suedtirol.it e gli interessati avranno tempo fino al 15 ottobre per presentare la propria proposta. Una giuria di esperti si occuperà poi di valutare i progetti. Chi vincerà - assicura Confartigianato - potrà anche contare su vantaggi di marketing.