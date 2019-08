Segnana, riapre sala chirurgica ospedale Cavalese

(ANSA) - TRENTO, 19 AGO - "I lavori per la riapertura dell'ospedale di Cavalese, seguiti direttamente dall'Azienda sanitaria provinciale, si sono conclusi nei giorni scorsi, anticipando i tempi rispetto alla tabella di marcia prevista e - al netto di eventuali aspetti organizzativi - dal primo settembre prossimo è confermata la piena disponibilità della sala chirurgica dedicata all'ostetricia e quindi il ripristino della sala chirurgica destinata all'ortopedia e alla chirurgia generale".

Lo annuncia l'assessore provinciale alla salute Stefania Segnana. "Un risultato importante che ha rispettato la cronologia degli interventi e che permette di affrontare la prossima stagione sciistica con la tranquillità di avere a disposizione un'eccellenza per la traumatologia direttamente in valle, in prossimità degli impianti", sottolinea l'assessore Segnana.