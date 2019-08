Imprese: Bonmassari nuovo presidente di For.Imp

(ANSA) - TRENTO, 17 AGO - Maurizio Bonmassari è il nuovo presidente di For.Imp, la società di Confesercenti del Trentino che si occupa di formazione. Subentra a Edoardo Eberhard.

"Non un cambio della guardia - dice Eberhard - piuttosto un passaggio di testimone. In questi anni abbiamo proposto un servizio che è cambiato, si è evoluto come del resto è cambiata l'economia. Ora serve una spinta ulteriore che sono convinto darà Maurizio Bonmassari".

"Per non rimanere indietro serve una formazione digitalizzata anche per la piccolissima impresa", afferma Bonmassari secondo il quale "i piccoli e soprattutto i piccolissimi imprenditori necessitano di una formazione che trasformi ciò che oggi spaventa in opportunità".