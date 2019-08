Cade da e-bike in val di Genova, molto grave

(ANSA) - TRENTO, 17 AGO - E' condizioni molto gravi un turista milanese di 67 anni rimasto coinvolto in una caduta dalla sua e-bike in val di Genova.

L'uomo è caduto mentre stava percorrendo la strada asfaltata che dal rifugio Bedole scende al rifugio Stella alpina, in località Pedruc. L'allarme al '112' è arrivato da altre persone che si trovavano sul posto. Dopo i primi soccorsi, il turista è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale S.Chiara di Trento dove è stato accolto nel reparto di rianimazione.