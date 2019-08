Sci: Innerhofer torna sulla neve dopo infortunio "Che gioia"

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Primo assaggio stagionale sulla neve per Christof Innerhofer che, a distanza di 144 giorni dalla caduta del 22 marzo durante il supergigante agli Assoluti che gli procurò la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. E' accaduto sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio, dove il campione di Gais ha svolto una leggera seduta in compagnia del tecnico Raimund Plancker. "Oggi ho rimesso gli sci, che gioia! - ha detto l'azzurro al termine della giornata - Quando aspetti per tanto tempo di fare una cosa e poi arriva quel giorno, ti senti la persona più felice al mondo. Oggi è una giornata così per me. Ho rimesso gli sci, mi sembrava di essere un bambino che li metteva ai piedi per la prima volta... ho avuto buone sensazioni. La coordinazione del ginocchio va bene, ovviamente non ho forzato tanto, perché ora devo crescere piano piano, senza fretta".