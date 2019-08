Principio d'incendio al rifugio 'Ai Caduti dell'Adamello'

(ANSA) - TRENTO, 14 AGO - Intervento questa mattina da parte dei vigili del fuoco al rifugio 'Ai Caduti dell'Adamello' alle Lobbie, a quota 3.400 metri, per domare un principio d'incendio sviluppatosi in un edificio adiacente alla struttura.

Sul posto è atterrato l'elisoccorso. Ancora da stabilire le cause del rogo.