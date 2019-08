Droga, sequestro in Val Passiria

(ANSA) - BOLZANO, 14 AGO - I carabinieri di San Leonardo in Passiria hanno denunciato per detenzione di droga un trentenne del luogo. L'uomo, fermato per un controllo, ha consegnato spontanemente una dose di hashish ai militari. Questi considerato il suo nervosismo, hanno deciso di proseguire l'accertamento nell'abitazione del trentenne dove hanno poi trovato 60 grammi di marijuana, 15 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e denaro in contante (450 euro e 150 franci svizzeri). La droga è stata sequestrata e l'uomo segnalato alla magistratura.