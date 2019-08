Scontro fra alianti, salvi due imprenditori altoatesini

(ANSA) - BOLZANO, 13 AGO - Sono rimasti praticamente quasi illesi a seguito di uno scontro fra i loro alianti due imprenditori altoatesini che hanno preso parte sabato scorso ad una gara, la Coppa Internazionale del Mediterrameo (CIM) nelle Marche. L'aliante pilotato da Alois Baumgartner avrebbe urtato l'aliante motorizzato di Thomas Gostner.

Mentre Gostner grazie al motore ha potuto azzardare un atterraggio di emergenza, a Baumgartner il cui aliante nello scontro aveva perso un ala, non è rimasto altro da fare che buttarsi col paracadute. Visto che non volavano ad alte quote, ad entrambi è andata bene. (ANSA).