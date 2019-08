Polstrada Riva del Garda, 1.687 multe in 7 mesi

(ANSA) - TRENTO, 13 AGO - Nei primi sette mesi del 2019, la Polizia stradale di Riva del Garda, a seguito di controlli nelle zone dell'Alto Garda e Ledro, ha accertato 1.687 violazioni al codice della strada che hanno portato alla decurtazione di 3.221 punti di patente. Sono state denunciate 37 persone, tre delle quali per lesioni stradali gravi. In tutto sono stati controllati 3.971 veicoli e 3.658 persone.

In maggioranza le violazioni riguardano l'eccesso di velocità (271); seguono quelle per mancato uso delle cinture di sicurezza (229); gli automobilisti risultati positivi all'alcotest sono stati 42; 47 le violazioni per uso di telefono cellulare.