Incendio sotto i Portici a Merano

(ANSA) - BOLZANO, 12 AGO - Sotto i portici di Merano verso le ore 16 si è sviluppato un grosso incendio che è stato domato.

Sette le persone evacuate. Stando alle prime informazioni l'incendio è scoppiato nell'edificio al numero 105 dei Portici.

Due persone sono state portate all'ospedale di Merano per controlli, per una possibile intossicazione da fumo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Merano e diversi corpi dei vigili del fuoco volontari della zona. L'intervento è ancora in corso.