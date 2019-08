Escursionista in ospedale dopo caduta su Alta Via Merano

(ANSA) - BOLZANO, 10 AGO - Una donna tedesca di 40 anni è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale di Bolzano dopo una grave caduta sui sentieri dell'Alta Via di Merano, attorno alle 10.35.

Sul posto il servizio di Soccorso alpino di Merano ed i sanitari. Attorno alle 12.45 un altro intervento dei soccorsi per un escursionista tedesco che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano dopo la caduta in un burrone nella zona tra la Forcella dei Laghi e il Lago di Latte, ai Laghi di Sopranes, nel meranese.