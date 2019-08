Ad Arco i mondiali di arrampicata con atleti da 49 Paesi

(ANSA) - TRENTO, 07 AGO - Dal 21 al 31 agosto al Climbing Stadium di Arco, in Trentino, 1.300 atleti di 49 nazioni si daranno battaglia per i titoli "lead", "speed" e "boulder" nell'ambito dei Campionati mondiali giovanili di arrampicata sportiva. Tra le 49 nazioni partecipanti all'evento iridato vi saranno anche Australia, Nuova Zelanda, Cile, Indonesia, Thailandia, Hong Kong e Singapore. La cerimonia d'apertura della manifestazione avrà luogo il 21 agosto prima di dare il via alle gare. Le competizioni inizieranno al termine del "Rock master duel", dove competeranno anche gli atleti Laura Rogora (impegnata in tutte le tre discipline dei Mondiali giovanili) e Stefano Ghisolfi.

Quest'ultimo presenzierà con la leggenda Adam Ondra, Jacob Schubert e Mina Markovic anche alla serata del 30 agosto, che vedrà i quattro campioni del "Rock master" raccontare i loro mondiali giovanili. Tutti gli eventi proposti sono aperti al pubblico.