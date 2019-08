Sequestrato un chilo di eroina e cocaina

(ANSA) - BOLZANO, 06 AGO - La Guardia di finanza di Trento ha sequestrato un chilo tra eroina e cocaina ed arrestato E.A.

di 42 anni, cittadino nigeriano, che trasportava la droga.

Durante un controllo nei pressi della stazione ferroviaria, il cane antridroga Apiol ha condotto i finanzieri verso un uomo, che dai documenti risulta essere cittadino nigeriano, che è stato poi portato nella caserma di via Vannetti. Nello zaino che l'uomo aveva con sè sono stati trovati 12 ovuli termosaldati che contenevano circa un etto tra cocaina ed eroina.

Il segugio Apiol, poi, ha puntato decisamente lo stomaco del corriere e, intuendo che questi avesse ingoiato degli ovuli, i finanzieri lo hanno accompagnato all'Ospedale Santa Chiara di Trento per essere sottoposto ad una radiografia che ha confermato il sospetto.

Il nigeriano, proveniente dalla Germania con il treno, aveva nel proprio stomaco 90 ovuli. Nel complesso, sono stati sequestrati 102 ovuli, per un totale di 1,100 chili di droga, tra eroina e cocaina.