Incidenti stradali, muore motociclista in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 3 AGO - Un motociclista austriaco di 43 anni è morto questo pomeriggio in un incidente che si è verificato poco dopo le 16 in località Assizzi, nel comune di Pergine Valsugana. Sul posto l'ambulanza, l'auto medica, i vigili del fuoco e la Polizia locale del Corpo intercomunale. Il motociclista, che era assieme ad altri centauri, è morto sul posto per la gravità delle ferite riportate.