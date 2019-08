Orso M49: animalisti diffidano presidente Trentino Fugatti

(ANSA) - TRENTO, 1 AGO - Enpa, Lac, Lav, Lipu, Lndc e Wwf hanno inviato una nuova diffida al presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, con la quale richiedono la revoca immediata dell'ordinanza del 22 luglio che consente l'abbattimento in caso di pericolo da parte dell'orso M49.

La nuova diffida - precisa una nota delle associazioni - richiama un recentissimo principio giuridico espresso dalla Quarta sezione del Consiglio di Stato il quale, con una ordinanza cautelare emessa il 26 luglio scorso, ha sancito che "nel bilanciamento d'interessi, in relazione al principio di precauzione, deve attribuirsi prevalenza al benessere, salute e sicurezza degli animali e degli stessi destinatari dell'attività in vasca a contatto con gli esemplari di tursops truncatus, rispetto ai pregiudizi di natura economica allegati dall'appellante".