Inaugurata nuova area intermodale per stazione Caldonazzo

(ANSA) - TRENTO, 1 AGO - Inaugurata la nuova area di scambio intermodale per la stazione di Caldonazzo: 60 posti di cui 4 a breve verranno predisposti per caricare le auto elettriche.

Accanto alla fermata del servizio ferroviario cadenzato della Valsugana, sono stati realizzati nuovi spazi per la sosta della autovetture e una struttura dove troverà posto un bicigrill. I lavori, che hanno interessato un'area di 5.300 metri quadrati, hanno richiesto un investimento di 828.396,29 euro.

Il progetto - precisa una nota della Provincia di Trento - è stato realizzato secondo la convenzione stipulata fra la Provincia autonoma di Trento, Trentino trasporti e Rete ferroviaria italiana (Rfi). "L'amministrazione provinciale scommette sullo sviluppo dei territori, con l'obiettivo di favorire l'utilizzo del treno anche in chiave turistica. Questa stazione ha una grande importanza anche perché si inserisce sull'asse della Valsugana, dove vogliamo favorire l'intermodalità", è il commento del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.