Giustizia: accordo Ministero e Regione Trentino Alto Adige

La Giunta regionale del Trentino Alto Adige presieduta dal vice presidente sostituto, Maurizio Fugatti, ha approvato lo schema di Accordo tra la Regione e il Ministero della Giustizia per l'istituzione di una commissione mista, alla quale affidare il potere disciplinare sul personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari.

L'approvazione degli emendamenti, frutto degli incontri tenutisi a Roma presso il Ministero della Giustizia, permetterà di riqualificare il personale in servizio presso gli uffici giudiziari del Trentino Alto Adige risultato idoneo nella procedura selettiva per funzionario giudiziario. Il successivo articolo approvato consente poi alla Regione di procedere alla completa copertura degli organici degli uffici giudiziari, nel rispetto del limite della dotazione organica attualmente vigente, e permetterà di procedere immediatamente alla selezione di personale fino a raggiungere la completa copertura delle piante organiche degli uffici giudiziari.