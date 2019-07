Consiglio Bolzano approva il bilancio

(ANSA) - BOLZANO, 25 LUG - Il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato l'assestamento di bilancio di previsione della Provincia autonoma per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021. Con 17 sì, 8 no e 5 astensioni è stato approvato il passaggio alla discussione articolata del dlp 25/19. L'articolo 1 porta modifiche alla legge di stabilità 2019. Di seguito il presidente Kompatscher ha presentato il dlp 'Debito fuori bilancio', spiegando che si rifà all'obbligo, nell'ambito delle disposizioni relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, di riconoscere con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. Non essendoci interventi nell'ambito della discussione generale, è stato votato il passaggio alla discussione articolata, approvato con 17 sì e 13 astensioni.