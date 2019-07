Nasce a Trento lo sportello 'Angolo dello Sport'

(ANSA) - TRENTO, 24 LUG - Nasce a Trento, in piazza Battisti, l'"Angolo dello Sport", promosso dal Comune di Trento, offerto alle associazioni e società sportive, riconosciute dal Coni e che hanno sede nel territorio comunale per promuovere la loro attività ed eventualmente vendere i propri gadget identificativi.

L'Angolo dello Sport - sottolinea il Comune - viene attivato in un arco di tempo definito "anno della vetrina dello sport" che inizierà dal secondo lunedì di settembre fino al primo lunedì di settembre dell'anno successivo. La prima settimana di apertura, dal 9 al 15 settembre, sarà riservata al Coni, in qualità di ente rappresentativo di tutte le associazioni e società sportive.

Le prenotazioni online, per l'anno 2019-2020, sono aperte a partire dall'1 agosto tramite l'applicativo disponibile sul sito del Comune nell'area tematica dedicata allo sport.