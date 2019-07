Recuperato camion in bilico a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 23 LUG - Poco dopo le sette di questa mattina, il carro attrezzi pesante del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano assieme ai vigili del fuoco volontari di Gries sono intervenuti per il recupero di un mezzo pesante in via Rafenstein. Su di un erto accesso ad un maso, non adatto ai mezzi pesanti, un camion che trasportava asfalto, si era ritrovato in una situazione pericolosa e rischiava di ribaltarsi. Dopo un complesso intervento di recupero, durato tre ore, il mezzo pesante veniva rimesso in carreggiata.